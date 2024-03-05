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رئيس التحرير
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أخبار البلد

قبل قلق الامتحانات.. طرق مثالية للمذاكرة في رمضان |خبير استشاري يوضحها

المذاكرة في رمضان
المذاكرة في رمضان

يستعد الطلاب بجميع المراحل التعليمية والجامعات لشهر رمضان في حالة من التوتر حول كيفية المذاكرة أثناء الصيام والتحصيل الدراسي بشكل جيد، خاصة مع اقتراب امتحانات الميدتيرم.

 

وقالت الدكتورة إيمان الحجار، دكتور باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة، خبير استشاري، بمجال التغذية وعلوم الأطعمة، بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إنه مع بدء شهر رمضان، نشهد بدء استعدادات الطلاب للامتحانات، مشيرة إلى أنه قد يتعرض الطلاب لبعض القلق من المذاكرة خلال الصيام، متوقعين وجود صعوبة في التحصيل الدراسي.


وأضافت أنه يمكن استغلال شهر رمضان لتنشيط الذهن وترتيب وقتهم بشكل متوازنٍ لكي يتمكن الطالب من المذاكرة وأداء العبادة، والاستمتاع بأجواء شهر رمضان الروحانية. 

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وأشارت إلى أن قلق الطلاب نابع من شعورهم ببعض علامات الإرهاق والتعب البدني، في الأيام الأولى من الصيام، مؤكدة أنه أمر طبيعي يستمر حتى يعتاد الجسم على الصيام.


وكشفت السبب وراء هذا الإرهاق وهو أن الجسم يعتمد على الجلوكوز لكي يحصل على الطاقة، بينما يستنفد الجسم ما به من مخزون بالكبد من الجلوكوز بسبب الصيام، وبالتالي يحفز الخلايا الدهنية على القيام بإخراج الدهون التي تتحول داخل الكبد، بينما يمكن أن تكون مصدرًا للطاقة حيث تسمى بالأجسام الكيتونية، وقد يساعد ذلك على إنقاص الوزن والتخلص من السموم حيث يتم تنشيط الدورة الدموية وأيضًا تجديد خلايا الجسم.


وتابعت: "يمكن للطالب تناول بعض الأطعمة التي تساعد على تحسين الذاكرة مثل تناول الخضروات الطازجة والفاكهة الغنية بالسيلينيوم ومضادات الاكسدة، وأيضا القرنبيط، البروكلي، الجزر، الفاصوليا.

 

واستكملت: "يمكن أيضا تناول الأعشاب والمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة من أجل تقوية الذاكرة، والقيام بالحفظ بسهولة، عدم التعرض للنسيان، ومن بينها الزنجبيل، وعدد من الأعشاب مثل الزعتر والقرنفل واللافندر والقرفة، وهي تعد أعشاباً مثالية تهدئ أعصاب الجسم والعقل.

 

المركز القومى للبحوث شهر رمضان المذاكرة امتحانات الميدتيرم التحصيل الدراسي رمضان

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