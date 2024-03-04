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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقديم 75 منحة تابعة لبرنامج الزمالات "اليونسكو/ الصين" لعام 2025/2024.. تفاصيل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، فتح باب التقدم لبرنامج الزمالات "اليونسكو/ الصين" للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأوضحت منظمة اليونسكو أن هذا البرنامج أطلق من اليونسكو وحكومة الصين في عام 1994، ويُقدم (75) منحة دراسية لمدة عام واحد في الصين على المستويين (الجامعي والدراسات العُليا) خلال العام الدراسي 2024-2025.

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وأفادت منظمة اليونسكو بأنه يمكن لكل دولة عضو من أعضاء اليونسكو ترشيح 2 من المُتقدمين فقط لهذه المنح، بعد موافقة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أن تكون إحداهما مُرشحة.

على من يرغب في التقدم لهذه المنح وللمزيد من المعلومات يُرجي الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.unesco.org/en/fellowships/greatwall

 

كما يجب إرسال الأوراق المطلوبة  والمُتضمنة (خطاب ترشيح رسمي من الجهة التابع لها المرشح، ونماذج التقديم، بالإضافة إلى صور جواز السفر) على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك في موعد غايته 9 مارس الجاري، حتى يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن من قبل اللجنة الوطنية.
[email protected]
[email protected]

 

اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم اليونسكو الصين منظمة اليونسكو

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