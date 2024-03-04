لهؤلاء الخريجين.. جامعة النيل : إنشاء كلية جديدة لراغبي التدريس | خاص

قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الجامعة ستفتتح 5 كليات جديدة تشمل على تخصصات متطورة تواكب سوق العمل العالمي، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد، في شهر سبتمبر القادم.

كلية جديدة بجامعة النيل لراغبي العمل بالتدريس

وأضاف "عقل" لصدى البلد، إن الجامعة مهتمة بالدراسات العليا لذلك لديها كلية دراسات عليا في التربية، وذلك لراغبي مزاولة مهنة التدريس ولكن ليس خريجي كلية التربية، مشيرًا إلى أنها مخصصة لخريجي الكليات الأخرى مثل كلية العلوم والصيدلة والهندسة والآداب.

وأشار إلى أن دور الكلية هي تعليم خريجي الكليات الأخرى راغبي العمل بالتدريس الأمور التربوية ولكنها أمور تربوية متقدمة تواكب العصر جيث يكون المدرس قادر على تجهيز الطلاب بالمدارس للمرحلة الجامعية.

وكانت قد شاركت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، في نسخة معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي السنوي.

وقال الدكتور وائل عقل، أن جناح جامعة النيل الأهلية في معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي السنوي، في نسخة القاهرة والتي أقيمت في فندق كمبينسكي رويال مكسيم بالقاهرة الجديدة شهد إقبالا كبيرا من طلاب وطالبات المدارس الثانوية بكافة أنظمتها التعليمية وأولياء الأمور والخريجين والباحثين عن المنح الدراسية للتعرف على ما تقدمه الجامعة من خصومات ومنح وبرامج التبادل الطلابي والشراكات مع كبرى الجامعات العالمية.

وأعرب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عن سعادته بالمشاركة المتميزة للجامعة كراعي بلاتيني في معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي السنوي، وإقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة والباحثين على جناح الجامعة الذي قدم من خلال فريق متخصص الإجابة على كافة أسئلة الطلاب ورواد المعرض والرد على تعليقاتهم.

