رئيس جامعة النيل: فرص تدريب ووظائف للخريجين في شركات كبرى

قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إنه لكي يعمل طالب الجامعة في شركة بعد التخرج يفضل أن تكون الشركة تعرفت على الطالب قبل التخرج لذا نمهد لذلك بأكثر من طريقة والأولى التدريب العملي وهو ضمن اللائحة الأكاديمية حيث يجرى مرتين خلال ال4 سنوات دراسية.



وأضاف عقل لصدى البلد، أن الجامعة تهتم بشكل كبير في أن يكون التدريب على أعلى مستوى ويكون للطالب أشرف من الجامعة بحيث تتعرف الشركة على إمكانيات الطلاب وما يساعد على ذلك أن الشركات في مصر تبحث أن خريجين مؤهلين بشكل جيد للعمل لديها.

وتابع: "نقوم بعمل ملتقى توظيفي سنويا لكي تلتقي الشركات بالطلاب ويحصلوا على الوظائف المؤهلين لها وذلك يمثل من 60% ل 70% من أختبارات القبول في هذه الشركات، وذلك يمنح للطالب فرص أعلى للقبول عند التقديم للعمل".



واستكمل: "قمنا بوضع العديد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في مجالس استشارية في الكليات وهي مجالس تنعقد دوريا ويكون رأيهم استشاري لعميد الكلية ومجلس الكلية يوجهون النصائح بتعديل المناهج وإتاحة فرص التدريب للطلاب وكل ما هو جديد في سوق العمل والتكنولوجيا".



