نشاط مكثف لوزير التعليم العالي لتعزيز التعاون الدولي خلال شهر فبراير

يحظى ملف دعم وتعزيز العلاقات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الدولية المرموقة، باهتمام كبير من جانب الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذا الملف الهام، بهدف دعم وتعزيز جهود التعاون المُشترك وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

وأصبح التدويل واحدًا من أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، من أجل المنافسة العالمية، وبما يتماشى مع تحقيق مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد ضمن أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الاجتماعات واللقاءات الهامة مع مسئولين من مؤسسات دولية وإقليمية خلال شهر فبراير 2024، وكان على النحو التالي:

1- استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، وكاتو كين رئيس مكتب الجايكا بمصر، وتناول اللقاء مراجعة الجانبين التقدم المُحرز في التعاون بين الوزارة والجايكا، وزيادة عدد نداءات برامج المنح لطلاب مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، فضلًا عن مُناقشة البدء في الإعلان عن منح الماجستير الجديدة في نظام التعليم الياباني للمسؤولين الحكوميين، وشباب الهيئة المُعاونة بكليات التربية بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى تمويل المنح الدراسية لطلاب الدكتوراه المُوفدين من وزارة التعليم العالي للسفر لليابان لمدة 6 أشهر.

2- استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير لياو ليتشيانج سفير الصين في مصر، وسون شوشيان نائب وزير الموارد الطبيعية بدولة الصين والوفد المُرافق لهما، وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المُتعلقة بالتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة سُبل تعزيز التعاون المصري الصيني للعلوم والتكنولوجيا البحرية والابتكار؛ من خلال إنشاء معمل مُشترك لأبحاث العلوم البحرية بين مصر والصين لخدمة الدول الإفريقية، وكذلك التأكيد على أهمية استمرار تعزيز التعاون بين الجانبين.

3- شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي توقيع اتفاق تعاون بين جامعة القاهرة "الفرع الدولي" وجامعة إيست لندن البريطانية، لاستضافة برامج دولية بالتعاون بين الجامعتين في مجال الاقتصاد والتمويل والتسويق الرقمى، ويتضمن الاتفاق استضافة 19 برنامجًا دوليًا بالتعاون بين جامعة إيست لندن، وكلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يكون مقرها الفرع الدولي للجامعة في تخصصات (الاقتصاد، والمحاسبة، والتمويل، والبنوك، وإدارة المخاطر، والتسويق الرقمي)، بالإضافة إلى درجة الماجستير فى مجالات الأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والميكنة وأنظمة الطائرات الموجهة عن بُعد)، ويمنح البرنامج شهادة دولية من جامعة إيست لندن، ومن المُقرر أن يبدأ البرنامج اعتبارًا من سبتمبر 2024.

4- شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخرج طلاب جامعة عين شمس الحاصلين على الشهادة المزدوجة بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات بجامعتي عين شمس وإيست لندن البريطانية.

5- استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفدًا من الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة بالمملكة المتحدة برئاسة البروفيسور/ رون باركس رئيس الكلية الملكية للجراحين؛ لبحث تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين، وبحث الاجتماع توقيع اتفاق مُشترك بين الوزارة والكلية، ومُناقشة تفاصيل التحضير للبنود المُقترحة، وإمكانية فتح فرع للكلية في مصر، وتقديم برامج تدريبية للمُدربين، وتقديم الدعم للباحثين فى مجال الدراسات العليا فى التخصصات الطبية، فضلًا عن العمل من أجل تحقيق استدامة للتعاون المُشترك بين الجانبين، من خلال بناء إستراتيجية طويلة الأجل لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تحسين معايير التدريب بالجراحة وطب الأسنان، وتقديم أعلى المعايير في هذه المجالات.

6- استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفدًا من مؤسسة السيفير (Elsevier) برئاسة الدكتور محمد الايسطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير، وتناول الاجتماع مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري ومؤسسة السيفير في مجالات توفير الموارد التعليمية الرقمية للطلاب والباحثين المصريين، ونشر البحوث في المجلات العلمية العالمية، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات، وكذلك استعراض أبرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وكيفية دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي المصرية، بالإضافة إلى بحث آليات الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، وتعزيز زيادة ظهور المجلات العلمية المصرية في الدوريات العالمية، فضلًا عن مناقشة إمكانية القيام بدراسة تحليلية للتنمية المُستدامة ببعض الجامعات واستخدام النتائج في وضع خطة للنهوض بالمجتمع والاقتصاد الوطني.

7- التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بوفد من شركة سيمنس برئاسة مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي للشركة، وتناول اللقاء بحث آليات تدريب الطلاب وتأهيلهم لخدمة أغراض الصناعة، ومناقشة سُبل التعاون فى تطوير خطة لخدمات تدريب الطلاب تتماشى مع احتياجات سوق العمل الصناعي، وتقديم البرمجيات الحديثة والتكنولوجيات الحديثة للطلاب، وكذلك بحث كيفية الاستفادة من مُختبرات التحكم الآلي الموجودة في 52 جامعة فى مصر لتدريب الطلاب، وكذا توفير تدريب TOT للأساتذة لتأهيلهم للقيام بتدريب الطلاب، وترقية مُختبرات التحكم الآلي الحالية إلى أحدث التقنيات، فضلاً عن مناقشة سبل الاستفادة من معامل PLM الموجودة في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية؛ لتدريب الطلاب وتنفيذ مشاريع التخرج، وترقية ترخيص هذه المعامل، وكذا مُناقشة تعزيز مشاريع التعاون القائمة بين شركة سيمنس والعديد من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى اقتراح إقامة "هاكاثون الجامعات"، بهدف دعم مشاريع التخرج التى تتناول تقديم حلول لمشاكل صناعية حقيقية؛ وخاصة في مجال التحول الرقمي، وتوفير تدريب من شركة سيمنس للطلاب في عمل المشروعات وإعداد النماذج الأولية للمشاريع.

8- شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات جلسة حوارية بعنوان "التعاون الدولي وتأثيره على بناء اقتصاد المعرفة" بحضور السفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، وخلال الجلسة، أكد الوزير على سعي الوزارة لزيادة التعاون الدولي، وتدعيم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية في كل من مصر وهولندا، مُشيدًا بالتعاون بين بنك المعرفة المصري ومؤسسة السيفير في دعم جهود المؤسسات الجامعية والبحثية، وكان له دور طيب في تحسين مكانتها الإقليمية والدولية.

9- ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة "فولبرايت"، وتناول اللقاء استعراض زيادة عدد المنح المُقدمة للأساتذة والباحثين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، والموافقة على المنح المُقدمة في برامج أبحاث ما بعد الدكتوراه، والإشراف المُشترك لطلاب الدكتوراه، بالإضافة إلى المنح المُقدمة للطلاب والمهنيين للدراسة في الكليات المُجتمعية في الولايات المتحدة في المجالات الفنية والتطبيقية والمهنية، ومُناقشة المشروعات المُتعلقة بالأساتذة والخبراء الأمريكيين الذين تستضيفهم الهيئة للتعاون مع نظرائهم المصريين في دعم مشروعات كُبرى بالجامعات والمراكز البحثية والوزارات والمؤسسات المختلفة.

10- التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرانكوفونية بالشرق الأوسط، والوفد المُرافق له، وبحث الطرفان عددًا من ملفات التعاون المُشتركة، ومنها الوقوف على تطورات العمل بمشروع مكتب الوكالة المزمع إنشاؤه فى جامعة القاهرة، وكذا مركز "التوظيف الفرانكوفوني"، وبالإضافة إلى بحث تطورات مشروع "مركز أبحاث طبية ذات بُعد إفريقي" الذي جاء بتكليف من رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز التعاون بين مصر والوكالة والشُركاء الأفارقة في مجال البحث العلمي الطبي، وكذا مشروع مركز الأبحاث الطبية بجامعة الجلالة.

11- عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ لمُناقشة سُبل تعزيز التكامل والتعاون وضمان تسهيل انتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى، والربط بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، وتنمية مهارات الطلاب، وتوفير المزيد من المعلومات والدعم لمساعدة الطالب في تحديد مساره التعليمي، واختيار التخصصات الجامعية المُناسبة لميوله وقدراته، وكذلك الاتفاق على فتح آفاق التعاون في مجال تأهيل الشباب لمواجهة تحديات المستقبل، ومُناقشة التطور الذي طرأ في التعليم المصري فيما يخُص دعم مؤشر المعرفة، والتقدم المُحرز في مجال الاستثمار في التعليم، وتأثيره على تحسين جودة التعليم في مصر.

12- شهد الدكتور أيمن عاشور ووزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، وسفير جمهورية جنوب السودان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، لإنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية في تونج وفي جوبا بجنوب السودان، حيث سيتم تقديم مجموعة من برامج التعاون في مجالات (الزراعة، الطب البيطري، التربية، التمريض، الهندسة، الأعمال، التكنولوجيا الحيوية)، بالإضافة إلى برامج أخرى وفق احتياجات ومُتطلبات التنمية في جمهورية جنوب السودان.

13- التقى د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالسفير/ محمد عبدالله التوم سفير دولة السودان بالقاهرة، وأ.بكري نعيم المنصور ممثل الجالية السودانية بمصر، ود.مرتضى علي المستشار الثقافي السوداني بالسفارة السودانية بالقاهرة، وتناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الجامعات السودانية والمصرية فى شتى المجالات التعليمية والبحثية، وإمكانية تيسير إجراءات تحويل الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى إمكانية إتاحة الفرص التدريبية للطلاب السودانيين.

14- استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفدًا من الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد برئاسة الدكتور راني ثاكر رئيس الكلية، وناقش اللقاء التباحث حول مشروع التعاون الأكاديمي المُشترك بين وزارة التعليم العالي والقطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والكلية الملكية فى مجال صحة المرأة، ومناقشة آليات التعاون في تأسيس برامج اعتماد لتعزيز تدريب الأطباء المُتخصصين في أمراض النساء والتوليد وتطوير مهاراتهم العملية، وتقديم مستوى رفيع من التدريب المُعتمد للدراسات العليا بالاستفادة من مناهج الكلية الملكية، والمعايير العالمية التى تضعها في هذا المجال، فضلًا عن بحث آليات توفير برنامج تدريبي تأهيلي لطلبة مرحلة البكالوريوس بكليات الطب للاستعداد لمعايير الزمالة بعد التخرج، بالإضافة إلى التعاون في إنشاء أفرع للكليات الملكية في مصر، والتوسع في إنشاء مراكز الامتحانات الخاصة باختبارات الكلية الملكية البريطانية في مصر، وإنشاء مقر للكلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.