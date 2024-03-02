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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح في كوريا للعام الدراسى 2024 /2025.. تفاصيل

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكل من يرغب في الحصول على منح دراسية خارج مصر، عن أفاد المكتب التمثيلى لهيئة التعاون الدولى الكورية بالقاهرة (KOICA).

وأوضحت أنه بطلب تقديم مرشح وحيد للمشاركة فى المنح الدراسية طويلة الأجل لعام 2024 التى سوف تقام فى كوريا فى

وأشارت إلى أن آخر موعد للتقدم : 20/2/2024، ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://mkk.gov.kg/ru/wp-content/uploads/2024/01/2.-Application-guideline.pdf

وللحصول على الاستمارات والمستندات الخاصة ببرنامج الماجستير يرجى التواصل مع مكتب هيئة التعاون الدولى الكورية KOICA   بالقاهرة، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح.

وكان قد عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفي رفعت د.أحمد عبد المولي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادته المزيد من التقدم والازدهار.

كما قدم د.مصطفى رفعت التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي؛ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بحسن سير العملية التعليمية، والعمل على تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي الادارة المركزية للبعثات التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ايمن عاشور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم

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