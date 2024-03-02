وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات| حصاد أنشطة التعليم العالي في أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٢٤ فبراير وحتى ٢ مارس وكان على النحو الآتي:



1) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين جامعات إقليم جنوب الصعيد (جامعة سوهاج، جامعة جنوب الوادي، جامعة الأقصر، جامعة أسوان)، على مستوى كليات التربية بهذه الجامعات، حيث يستهدف البروتوكول رفع كفاءة وقدرات أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والباحثين، والعاملين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات.



2) قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات وذلك شمال مدينة الخارجة بالكيلو 55 بمحافظة الوادي الجديد، وأكد الوزير أن وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية، يعُد باكورة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن وضع حجر الأساس جاء تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادى الجديد.

3) قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بافتتاح وتفقد عدد من المنشآت التعليمية والخدمية والتنموية بجامعة الوادي الجديد، وخلال جولته، أشاد الوزير بالإنجازات الملموسة التي تشهدها جامعة الوادي الجديد على كافة الأصعدة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية والبحثية والخدمية، لافتًا إلى وجود اهتمام كبير بإنشاء كليات جديدة تقدم برامج دراسية حديثة، تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



4) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جابرييل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، لإنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية في تونج وفي جوبا بجنوب السودان، وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية بمدينة تونج وبالعاصمة جوبا في دولة جنوب السودان، وذلك في إطار حرص مصر على دعم جهود التنمية في جنوب السودان، ومساعدتها في بناء قدراتها البشرية، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية.

5) ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات، وخلال الاجتماع وافق المجلس على اعتماد إجراءات الشراكة مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بهدف تنمية المشروعات المشتركة بين القطاع العام والخاص وجذب الاستثمار فى مجال التعليم العالى.

6) ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا للجنة التنسيقية لجهات تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وناقش الاجتماع وضع خُطة عمل موحدة لتمويل الأبحاث العلمية والتكنولوجية والابتكارية، والتنسيق لنداءات مشتركة لدعم الدورة الكاملة للابتكار، على أن يتم التمويل تشاركيًا على المراحل المختلفة.

7) ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ووجه الدكتور أيمن عاشور بوضع خريطة عمل لتعاون الجامعات التكنولوجية مع الجامعات الحكومية والخاصة والشريك الصناعي، والقطاع الخاص والمستثمرين؛ لتحسين جودة التعليم العالي التكنولوجي، وتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

8) ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، وخلال الاجتماع أكد الوزير على الاهتمام والدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، لافتا إلى أنها تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التى يمكن الاستفادة منها في تنمية المجتمع ودعم المشروعات التنموية.

9) شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الاحتفالية التي نظمتها السفارة الهندية بمناسبة مرور 60 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، وخلال كلمته أشار الوزير إلى أنه يمكن استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلدان؛ لاستكشاف سُبل جديدة للتعاون والابتكار، لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المُشتركة.



10) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحفل السنوي العشرين الذي تنظمه مؤسسة خميس لتنمية المجتمع، لتكريم أوائل الثانوية العامة في إطار برنامج "رعاية المائة أوائل الثانوية العامة"، وفي كلمته، أكد الوزير أننا نعيش لحظة من لحظات الحصاد والإنجاز، حيث نمتلك تطلعات وآمال كبيرة لمستقبل الطلاب حتي يساهموا في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

11) التقى د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير/ محمد عبدالله التوم سفير دولة السودان بالقاهرة، وأ.بكري نعيم المنصور ممثل الجالية السودانية بمصر، ود.مرتضى علي المستشار الثقافي السوداني بالسفارة السودانية بالقاهرة، وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم السودان الشقيق، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية التى تشهدها السودان، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير كافة سبل الدعم للطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية.

12) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد برئاسة الدكتور رانى شاكر رئيس الكلية، وبحضور السيدة/ كيت لانكستر المدير التنفيذى للكلية، وناقش الوزير مع الوفد التعاون فى تأسيس برامج اعتماد لتعزيز تدريب الأطباء المتخصصين فى أمراض النساء والتوليد وتطوير مهاراتهم العملية، وتقديم مستوى رفيع من التدريب المُعتمد للدراسات العليا بالاستفادة من مناهج الكلية الملكية، والمعايير العالمية التى تضعها فى هذا المجال.