إعلان نتائج بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية

نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع جامعة حلوان، فعاليات بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية (الشهيد الرفاعي 51) خلال الفترة من ٢٥ - ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، بمشاركة 248 طالبًا وطالبة من ٣١ جامعة حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، وأهلية، وبحضور ٦٢ إداريًّا ومشرفًا ومدربًا من الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** مسابقة البومزا طالبات:

المركز الأول: سلمى أحمد سعد جامعة الإسكندرية

** مسابقة البومزا طلبة:

المركز الأول: على أحمد بدر

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

**مسابقات الكروجي:

- ميزان تحت ٤٦ طالبات:

المركز الأول: سلمى إسلام الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- ميزان تحت ٥٣ طالبات:

المركز الأول: حبيبة محمد جامعة الإسكندرية

- ميزان تحت ٦٢ طالبات:

المركز الأول: منة الله ياسر جامعة الإسكندرية

- ميزان تحت ٧٣ طالبات:

المركز الأول: ملك ضياء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

- ميزان تحت ٥٤ طلبة:

المركز الأول: أحمد علي جامعة مصر الدولية

- ميزان تحت ٦٣ طلبة:

المركز الأول: يحيى حسن كمال جامعة مصر للمعلوماتية

- ميزان تحت ٧٤ طلبة:

المركز الأول: حازم حسام الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- ميزان تحت ٨٧ طلبة:

المركز الأول: عبد الرحمن أيمن جامعة طنطا



- ميزان تحت ٦٧ طالبات:

المركز الأول: ليورا موسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

- ميزان فوق ٧٣ طالبات:

المركز الأول: سوزان إيهاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- ميزان تحت ٥٨ طلبة:

المركز الأول: بلال محمد جامعة مصر للمعلوماتية

- ميزان فوق ٨٧ طلبة:

المركز الأول: سيف الدين أحمد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- ميزان تحت ٨٠ طلبة:

المركز الأول: فارس محمد جامعة عين شمس

- ميزان تحت ٤٩ طالبات:

المركز الأول: حبيبة مسعد جامعة القاهرة

- ميزان تحت ٥٧ طالبات:

المركز الأول: آية نبيل جامعة الأهرام الكندية

- ميزان تحت ٦٨ طلبة:

المركز الأول: عمر كريم جامعة المعرفة الدولية

يُذكر أن البطولة أقيمت بإشراف د.صبحي حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، ود.أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات.