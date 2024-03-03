علوم البحار: توفير خرائط لمحافظات الساحل وحملات للتوعية بالتعامل مع تسونامي

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، إن المعهد يعمل على توفير برامج توعية حول أمواج تسونامي وكيفية التعامل معها في حين حدوثها.



وأضاف “زكريا” لصدى البلد أنه يتم توفير خرائط لمحافظات الساحل حيث يقوم المعهد باجتماعات شهرية معها كما تتشكل لجنة للحد من المخاطر في حالة حدوث أي نشاط مماثل وماذا يحدث وما يجب أن يقوم به الناس فيكون لدينا متسع من الوقت حوالي 20 دقيقة على الأقل لإبلاغ الجميع والتحرك.



أشار رئيس المعهد القومي لعلوم البحار إلى أن السبب الأكبر والذي يتسبب في حدوث تسونامي بنسبة 90% هو الزلازل ولكن لابد أن يكون قويًا ويحدث به تصادم في الطبقات والعمق الذي يُسبّب تسونامي قد يصل 3000 متر لتوجه الأمواج إلى الشواطئ.