عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علوم البحار: توفير خرائط لمحافظات الساحل وحملات للتوعية بالتعامل مع تسونامي

أمواج تسونامي
أمواج تسونامي

 

 

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، إن المعهد يعمل على توفير برامج توعية حول أمواج تسونامي وكيفية التعامل معها في حين حدوثها.

 

txt

رئيس جامعة النيل: فرص تدريب ووظائف للخريجين في شركات كبرى

txt

وزيرا التعليم العالي يفتتح المنتدى الأكاديمي العلمي الأول بين مصر والمجر

txt

أستاذ تغذية بالقومي للبحوث توضح أهم النصائح لتغذية كبار السن في رمضان

txt

«القومي للبحوث» يُوجّه نصائح بشأن تغذية المرأة الحامل والمُرضع خلال شهر رمضان

txt

"تطوير هندسة المناهج الدراسية للتعليم"..دورة تدريبية لـ اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

txt

وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات| حصاد أنشطة التعليم العالي في أسبوع

txt

التعليم العالي تعلن عن منح في كوريا للعام الدراسى 2024 /2025.. تفاصيل

txt

نشاط مكثف لوزير التعليم العالي لتعزيز التعاون الدولي خلال شهر فبراير

txt

إعلان نتائج بطولة التايكوندو للجامعات والمعاهد العليا المصرية

txt

التعليم العالي في أسبوع| 5% من منح المتفوقين لطلاب مدارس STEM بالجامعات الأهلية .. فتح باب التقدم لجائزة "اليونسكو -روسيا ميندليف الدولية" في العلوم الأساسية


وأضاف “زكريا” لصدى البلد أنه يتم توفير خرائط لمحافظات الساحل حيث يقوم المعهد باجتماعات شهرية معها كما تتشكل لجنة للحد من المخاطر في حالة حدوث أي نشاط مماثل وماذا يحدث وما يجب أن يقوم به الناس فيكون لدينا متسع من الوقت حوالي 20 دقيقة على الأقل لإبلاغ الجميع والتحرك.

 


أشار رئيس المعهد القومي لعلوم البحار إلى أن السبب الأكبر والذي يتسبب في حدوث تسونامي بنسبة 90% هو الزلازل ولكن لابد أن يكون قويًا ويحدث به تصادم في الطبقات والعمق الذي يُسبّب تسونامي قد يصل 3000 متر لتوجه الأمواج إلى الشواطئ.

 

 

المعهد القومي لعلوم البحار علوم البحار أمواج تسونامي تسونامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة النيل: فرص تدريب ووظائف للخريجين في شركات كبرى

وزيرا التعليم العالي يفتتح المنتدى الأكاديمي العلمي الأول بين مصر والمجر

أستاذ تغذية بالقومي للبحوث توضح أهم النصائح لتغذية كبار السن في رمضان

«القومي للبحوث» يُوجّه نصائح بشأن تغذية المرأة الحامل والمُرضع خلال شهر رمضان

"تطوير هندسة المناهج الدراسية للتعليم"..دورة تدريبية لـ اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات| حصاد أنشطة التعليم العالي في أسبوع

التعليم العالي تعلن عن منح في كوريا للعام الدراسى 2024 /2025.. تفاصيل

نشاط مكثف لوزير التعليم العالي لتعزيز التعاون الدولي خلال شهر فبراير

ترشيحاتنا

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

بعد إلغاء مواجهة الزمالك وسوار| عقوبات بالجملة في انتظار الفريق الغيني.. تعرف عليها؟

برتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

بسبب فرشة سمك.. إنهاء حياة بائع وإصابة آخرين في مشاجرة بمدينة السلام

"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتيجة امتحانات وظائف الباحث القانوني

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار فى السوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فؤاد وإيهاب توفيق وعلي الحجار في عزاء حلمي بكر |شاهد

الحزن يسيطر على إيهاب توفيق ومحمد فؤاد في عزاء حلمي بكر.. صور

ببنطال غريب.. رضوى الشربيني تثير ضجة بملابسها| شاهد

إيهاب فهمي وحلمي عبد الباقي وصفاء أبو السعود فى عزاء حلمي بكر .. صور

فيديو

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ