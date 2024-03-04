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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكاديمية البحث تعلن عن فرصة لحضور مؤتمر علمي كبير بإيطاليا.. تفاصيل المشاركة

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن المؤتمر الأوروبي الثامن عشر "حيود المسحوق EPDIC18" ، والذي سيعقد خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2024 ببادوفا – إيطاليا.


ويأتي المؤتمر في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME، حيث سيقدم مركز السيزامي منحتين للعلماء الشباب لحضور المؤتمر، وسيتحمل مركز السيزامي نفقات السفر والإقامة بالإضافة إلى رسوم تسجيل العلماء من الدول الأعضاء  الذين يبلغ عمرهم 35 عاماً كحد أقصى في 1 يناير 2024 والذين قدموا ملخصاً للمشاركة في المؤتمر.

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ووجهت الأكاديمية الدعوة لجميع المهتمين بتقديم الطلبات والملخصات لمركز السيزامي حيث يرجي إرسال التالي: سيرة ذاتية قصيرة، وقائمة المنشورات، وخطاب توصية من المشرف على مقدم الطلب أو رئيس القسم/المجموعة، بالإضافة إلي تقديم نسخة من الملخص المقدم إلى مؤتمر EPDIC18، على أن ترسل كافة المستندات المذكورة عاليه  إلى البريد الإكتروني التالي:  [email protected] .

 

وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2024 ، ولمزيد من المعلومات لتقديم الملخصات يرجي زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://epdic18.org/abstract-submission/

 

أكاديمية البحث العلمي المؤتمر الأوروبي اللجنة الوطنية المصرية

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