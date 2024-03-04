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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات:انتهاء المحاضرات قبل ساعتين من موعد الإفطار خلال رمضان

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

استعدت الجامعات لمواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان وانتظام الدراسة، بتوفير وقت كاف للطلاب للذهاب لمنازلهم قبل موعد الإفطار.  

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أن الدراسة ستسير وفق الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف المصدر لصدى البلد إلى أنه تم وضع الجداول الدراسية خلال شهر رمضان مع مراعاة انتهاء كافة المحاضرات والسكاشن التعليمية، وذلك قبل موعد الإفطار، بمدة لا تقل عن ساعتين، وبذلك هناك وقت كافي للطالب للذهاب إلى المنزل قبل أذان المغرب.

وأشار إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسي ستكون خلال شهري يونيو ويوليو، وليس هناك أي تغيير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي أو مواعيد الامتحانات.

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، على انتظام الدراسة  للترم الثاني 2024، مشيرا الى أنه لم يتم رصد أي مشكلات.

وأشار إلى أن الجامعة ملتزمة  بالجدول الزمني المقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الحالي، دون تغيير حيث تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها المقرر لها في يونيو المقبل.

شهر رمضان المجلس الاعلى للجامعات الأعلى للجامعات رمضان الجامعات

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