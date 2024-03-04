هل هناك تغيير بنظام القبول بالعام الجامعي الجديد؟.. تفاصيل

يترقب الطلاب وأولياء الأمور تنسيق الجامعات 2024 - 2025، حيث يتساءل البعض هل يتم إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات بالجامعات؟



فقد كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات في جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية أمر وارد.



وأضاف المصدر لصدى البلد أنه في حالة إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات بالجامعات سيتم وفقًا لضوابط وقواعد قانون تنظيم الجامعات، مشيرا إلى أنه الهدف من إعادة النظر في الأمر هو توفير ما يحتاجه سوق العمل.



وأكد أن تطوير نظم القبول لن يضر مصلحة الطالب، مشيرا إلى أنه في حالة تطبيق ضوابط جديدة سوف تطبقها بشكل تدريجى، وقد يتم البدء بها في تنسيق 2024 في حال اتخاذ قرار بهذا الشأن.



وأوضح المصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه لم يحدث أي تغيير في نظام تنسيق القبول في الجامعات في العام الجامعي الجديد 2024- 2025 حتى الأن، وستسير في العام الجديد مثل كل عام في حال عدم الانتهاء من النظر به قبل مواعيد التنسيق المقررة كل عام.



ومن جانبه قال الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة والخبير التربوي، إن وجود أي مقترح أو مطالب من أولياء الأمور بإلغاء مكتب التنسيق ليس عدلا، فالطالب يمكنه الحصول على الدرجة التي يستحقها من خلال امتحانات الثانوية العامة، ومن ثم يتم توزيعه وفق تنسيق الكليات أفضل من وجود اختبارات للتقديم من الكليات قد تكون غير عادلة.

وأشار إلى أن “الخروج من نظام التنسيق إلى أي نظام سيكون سيئا وغير عادل، لأنني أرى أن تنسيق الثانوية العامة هو الأكثر عدالة للطلاب في حال إجراء امتحانات الثانوية العامة بشكل به فرص متكافئة للجميع”.