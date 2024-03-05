لراغبي الدراسة خارج مصر.. احصل على منح دراسية في روما

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المكتب الثقافى المصرى في روما أفاد بشأن إعلان مشروع "REMESA"، واتحاد المتوسط لصحة الحيوان والمتضمن الإعلان عن 4 منح دراسية لمدة شهر واحد لدارسي الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه، والممولة بالكامل من مقاطعة صقلية جنوب إيطاليا.

تفاصيل التقديم لمنح دراسية في روما

ويعد آخر موعد للتقدم هو 14 إبريل 2024، ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

HTTPS://STOR.REMESA.ORG/REMESA

وكانت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، قد أعلنت عن فتح باب التقدم لبرنامج الزمالات "اليونسكو/ الصين" للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأوضحت منظمة اليونسكو أن هذا البرنامج أطلق من اليونسكو وحكومة الصين في عام 1994، ويُقدم (75) منحة دراسية لمدة عام واحد في الصين على المستويين (الجامعي والدراسات العُليا) خلال العام الدراسي 2024-2025.

وأفادت منظمة اليونسكو بأنه يمكن لكل دولة عضو من أعضاء اليونسكو ترشيح 2 من المُتقدمين فقط لهذه المنح، بعد موافقة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أن تكون إحداهما مُرشحة، وعلى من يرغب في التقدم لهذه المنح وللمزيد من المعلومات يُرجي الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.unesco.org/en/fellowships/greatwall