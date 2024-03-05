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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خاص| علوم البحار: فرص تدريب وورش على مستوى عالمي لطلاب الجامعات

رئيس المعهد القومي
رئيس المعهد القومي لعلوم البحار

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، إن كل الجامعات التي لديها برامج خاصة بعلوم البحار أو بالاستزراع السمكي جميعهم الطلاب يتدربون لدي المعهد سنويا بالإضافة إلى تدريب الطلاب من خلال الدورات الدولية مثل دورات للمعهد اجريت على مستوى العالم وجاء لها طلاب من ألمانيا بالإضافة إلى طلاب من الجامعات المصرية.

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الاقتصاد الأزرق

وأضاف حمودة لصدى البلد، أن مثل هذه الدورات تقوم بترجمة المعلومات والخبرات للطلاب في مصر وعلى مستوى العالم، حيث تساعد هذه التدريبات على أن يتعرف الطالب على الاقتصاد الأزرق فقد أصبح هذا المجال في منتهى الأهمية وهناك مدارس على مستوى العالم عن الاقتصاد الأزرق من المرحلة الإبتدائية .


واشار إلى أنه تم افتتاح المركز الصيني لدي المعهد والذي تم به المؤتمر منذ عدة أسابيع والذي من خلاله تعرفنا على ما سيتم من تنفيذه من برامج وأنشطة للدول الافريقية والذي سيمول من الجانب الصيني وبالتالي المعهد هو مركز للدول الافريقية والعربية لنقل التكنولوجيا.

 

رئيس المعهد القومي لعلوم البحار المعهد القومي لعلوم البحار علوم البحار الدكتور عمرو زكريا حمودة الاستزراع السمكى

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