كيف تتعامل مع الصيام وتغيير مواعيد الدواء في رمضان؟.. أستاذة تغذية ترد

قالت الدكتورة هاجر فريد أستاذ مساعد كيمياء حيوية تغذية بقسم التغذية معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمعهد القومي للبحوث، إنه من فوائد الصيام في شهر رمضان للمرضى إنه يقلل من معدلات ضغط الدم والكولسترول والسكر، كما يساعد على فقدان وزن الجسم ، ومفيد لبعض مرضى الكبد.

جرعات الدواء والصيام في شهر رمضان



واشارت إلى أن عدم تناول الدواء أو تغيير موعده بسبب الصيام يعد واحد من الأمور التي تسبب نتائج سلبية على صحة المريض، لذا يعود المريض للطبيب من أجل ضبط الجرعات وتحديد مواعيد الأدوية وفقا لحالة المريض.

وأضافت لـ صدى البلد: "في حال وجود احتمالية خطر الصيام على حالة المريض أي تكون هناك نسبة خطورة فى صيامهم لابد من الرجوع للطبيب، خلال فترة الصيام على مدار شهر رمضان".