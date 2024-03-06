بعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة.. موعد تنسيق الجامعات 2024 واختبارات القدرات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك بعد قيام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماده.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024



بينما تضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 إجراء جميع امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ في يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، كما تم مراعاة إتاحة فرصة لإجراء المراجعات اللازمة قبل انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل.

موعد تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة

ويتسأل الطلاب بعد إعلان الجداول الدراسية عن موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2024، لطلاب الثانوية العامة 2024، بالإضافة إلى موعد اختبارات القدرات.

أختبارات القدرات 2024

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لصدى البلد أن امتحانات الثانوية العامة 2024 سوف تنتهي يوم 20 يوليو المقبل 2024، مشيرا إلى أن أعمال تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة 2024 تبدأ من خلال اختبارات القدرات والتي تجرى خلال 10 أيام من نهاية امتحانات الثانوية العامة.

موعد تنسيق المرحلة الأولى 2024

المرحلة الأولى ل “ تنسيق الجامعات 2024 ”

واضاف المصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تنطلق المرحلة الأولى من التنسيق بعد أيام قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.



وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات على مدار الفترة الماضية، قد اطلع على بعض المقترحات الخاصة بإحداث تعديل في قواعد التنسيق، مثل إعادة النظر في توزيع الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن القول إن إعادة النظر في توزيع طلاب الثانوية العامة على الكليات في كل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وأيضا التكنولوجية هو أمر وارد.

شكل تنسيق الجامعات 2024



وأكد المصدر لصدى البلد أنه في حالة إعادة النظر في الأمور الخاصة بتوزيع طلاب الثانوية العامة والشهادات الأخرى على الكليات بالجامعات ييجرى وفقًا لضوابط وقواعد قانون تنظيم الجامعات، مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تغيير بنظام التنسيق حتى الأن.



وقد شهد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات، وذلك اجميع الشعب المختلفة حتى يكون متاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.