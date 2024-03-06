إنشاء مجلة علمية للبحث الشمولى بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة

صرح الدكتور جودة هلال، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بأنه تم إنشاء مجلة دولية علمية تكون متخصصة فى شتى أنواع الأبحاث العلمية الطبية والهندسية والثقافية والمجتمعية وغيرها من العلوم البحثية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه المجلة تصدر كل 3 أشهر، ويحتوى المجلس العلمى لها على أساتذة متخصصين محليا ودوليا، ويكون رئيس تحرير المجلة الدكتور جودة هلال، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور جودة هلال إنه سيتم النشر بها مجانا خلال السنة الأولى من إصدارها علما بأن المجلة مرتبطة ببنك المعرفة المصرى، مما يزيد من معدل الاقتباس منها.

وأضاف أن الجامعة وهيئة التحرير تبدأ فى إستقبال الأبحاث فى شتى المجالات بما يتوافق مع إرشادات الإعداد المذكورة على الموقع الإلكترونى للمجلة تمهيدا لتحكيمها ونشرها، وذلك من خلال الرابط الإلكترونى للمجلة وهو:

https://ijhr.journals.ekb.eg