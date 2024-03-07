وزير خارجية الصين: الحرب الإسرائيلية على غزة وصمة عار على الحضارة

وصف وزير الخارجية الصيني، وانج يي، الخميس، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مكرراً دعوات بكين إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وقال وانج يي للصحفيين خلال مؤتمر صحافي في بكين، على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني (البرلمان): "إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم، في القرن الحادي والعشرين، هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها".

وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لقتل المدنيين في غزة "، داعياً إلى عقد "مؤتمر سلام أوسع وأكثر موثوقية بشأن القضية الفلسطينية".

وحث وانج يي، إسرائيل والفلسطينيين، على استئناف محادثات السلام "في أقرب وقت ممكن".