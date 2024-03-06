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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد تكريمها من السيدة الأولى.. فريدة الزمر تُفصح عن أمنياتها| خاص

صدى البلد

شهدت السيدة الأولى انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، وكرمت عددًا من السيدات الرائدات فى المجالات المختلفة.
 

وكتنت الإعلامية القديرة فريدة الزمر من أهم المكرمات، التي استرجعت مع السيدة الأولى أجمل ذكريات برامج ماسببرو العريق.

وعبرت الإعلامية فريدة الزمر عن سعادتها بتكريمها من قرينة الرئيس، وشعورها بالفخر والاعتزاز للتكريم في يوم المرأة المصرية.

وأضافت الزمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السيدة الأولى قالت لها "شوفي الصالة عامله إيه" تعبيرا عن فرحة الناس بالتكريم وهذا يكفينى.

وتابعت أن المذيعات الجدد ليسوا شبهننا لأن المذيعة لابد أن تكون واحدة من البيت الذي تدخله ونشعر أنها فرد من العائلة لنقبل حديثها، وهذا غير متوفر .

وأوضحت الزمر أن "المذيعات أغلبهم يرتدين شعر مستعار أسود طويل جدا وهذا ليس شكل المصريات فى البيوت".

وأكدت أنها تتمنى تقديم برنامج اجتماعي يوضح للمواطن البسيط ما يعجز عن فهمه من قرارات الحكومة وطريقة علاج الحالة الاقتصادية الصعبة لكل ربة منزل .

أقرب البرامج لقلب فريدة الزمر

وأشارت الزمر إلى أن أقرب برنامج لقلبها من البرامج التي قدمتها برنامج "كلمه حق" كان يناقش القضايا من كافة الجوانب .

وعبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ تقديرها للمرأة المصرية، التى تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء.

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ونشرت قرينة الرئيس عددًا من الصور من مشاركتها فى الحفل وتكريم عدد من السيدات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلى من شأن المرأة ويحتفى بإسهاماتها القيمة فى كافة المجالات. أن مسيرة تمكين المرأة هى مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور.

السيدة الاولي فريدة الزمر احتفالية انتصار السيسى السيدات الرائدات

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