بعد تكريمها من السيدة الأولى.. إنعام الجريتلي: شعرت أنها شبهنا|خاص

شهدت السيدة إنتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، وكرمت عددًا من السيدات الرائدات فى المجالات المختلفة.

ومن أبرز المكرمات الفنانة القديرة إنعام الجريتلى التي كانت الأولي على دفعتها في المعهد؛ لكنها فضلت أن تسلك الحياة العملية وتقوم بالتمثيل وما نفعله من القلب يصل للقلب، لذلك استطاعت أن تدخل كل بيت مصري وكل قلب مصري بأدوارها الجميلة .

وقالت الفنانة إنعام الجريتلي أنها سعيدة بهذا التكريم الخاص لشخصها ولمجمل أعمالها ودورها في حياة المرأة المصرية ، لأن كل التكريمات كانت على أدوار قامت بها.

وأضافت الجريتلي لصدى البلد أنها تشرفت أن السيدة انتصار السيسي طلبت أن تجلس معها ومع الفنانة سلوى خطاب والمخرجة كاملة أبو ذكري، وعبرت عن سعادتها بأدوارهم الجميلة وطالبتهم بالمزيد من الأدوار التي تشكل وجدان المرأة في مصر وتؤثر فيها.

وتابعت أنها التقت بالسيدة انتصار السيسي وهي شخصية ممتازة شبهنا تشعرين أنها أختك وصديقتك وبنتك.

ولفتت أنها تتمنى تقديم دور إمرأة تبدوا صعبة وقاسية أمام أبنائها لكن في داخلها تحبهم وضعيفة،وفي النهاية يكتشفوا أنها كانت على صواب دائمًا .

وأكدت أن المرأة حصلت على الكثير من الحقوق مثل دخولها سلك القضاء والوزارات والعلماء من السيدات اللاتي أثرن في المجتمع، لافتة أن المرأة تستطيع أن تقف وتطلب حقها بدعم من القيادة السياسية والرئيس الذي يشعر بأهمية المرأة ويسعى لتحقيق التمكين لها في جميع الجوانب.

ونوهت أنها قدمت دور في مسلسل “ثورة الحريم” كان ممنوع الأنثى تورث؛ لكن الآن لا أحد يقف أمام المرأة المصرية.

وعبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ تقديرها للمرأة المصرية، التى تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء.

ونشرت قرينة الرئيس عددًا من الصور خلال مشاركتها فى الحفل وتكريم عدد من السيدات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلى من شأن المرأة ويحتفى بإسهاماتها القيمة فى كافة المجالات. أن مسيرة تمكين المرأة هى مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور