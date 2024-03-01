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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

11 مباراة دون انتصار| فاركو يعود لسكة الفوز على حساب البنك الأهلي بالدوري

فاركو
فاركو

حقق فاركو فوزا على ضيفه البنك الأهلي 2-1، اليوم الجمعة على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في افتتاح الجولة 16 للدوري الممتاز.

تقدم فاركو بهدف سجله السوداني سيف تيري في الدقيقة 61، ولكن البنك الأهلي تعادل سريعا عن طريق كريم بامبو في الدقيقة 63.

وسجل فاركو، هدف الفوز عن طريق أحمد فؤاد في الدقيقة 90+1 وسط جدل تحكيمي واسع وتهديدات من فريق البنك الأهلي بالانسحاب.

واعترض البنك الأهلي على صحة هذا الهدف بداعي وجود خطأ أثناء اللعبة ضد عمرو ناصر مهاجم فاركو لصالح محمود الجزار مدافع البنك الأهلي قبل أن تسكن الكرة الشباك.

وحصل كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، على البطاقة الحمراء اعتراضا على قرارات الحكم محمود وفا.

وأقيمت المباراة في غياب تقنية الفيديو بعد تعطل جهاز "VAR" قبل بداية اللقاء مباشرة وتم إبلاغ الفريقين بتعطل الجهاز.

وحقق فاركو أول انتصار بعد غياب 11 مباراة كاملة منذ تغلبه على الإسماعيلي 1-0 يوم 22 أكتوبر الماضي بالدوري، وحصد ثاني انتصاراته بالدوري هذا الموسم.

ودخل أحمد خطاب المدير الفني لفاركو، في نوبة بكاء عقب نهاية اللقاء بعد تحقيق أول انتصار مع الفريق.

ورفع فاركو رصيده إلى 10 نقاط في المركز 16، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 12 نقطة في المركز 15.

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