دعاء دخول شهر رمضان .. ردد هذه الكلمات قبل حلول أعظم الشهور

دعاء دخول شهر رمضان ، من الأدعية الكثيرة بحثا على محرك البحث جوجل هو دعاء دخول شهر رمضان، خاصة وأننا على بعد أيام قليلة من أعظم شهور العام وهو شهر رمضان المعظم، وعلى المسلم الواعي أن ينتبه كثيرا لهذا الشهر الكريم في أن يتدرب تدريبا كافيا حتى يكون مستعدا لشهر لرمضان فشهر رجب وشعبان ورمضان هما شعور لهم روح طيبة ولهفة من وقت أن نرى هلال رجب ونستعد لهلال شهر رمضان، قول الله تبارك وتعالى :"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"، كما أنه شهر القرآن الكريم.. دعاء دخول شهر رمضان



ويستحب أن نقول قبله دعاء دخول شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظ يا أرحم الراحمين.

- اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.

-اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

- اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرني فيهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَالكَفافِ، وَاحْمِلني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإنصافِ. وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك ياعصمة الخائفين. اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ وَالْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى. وَصُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ ياقُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ.

-كما نقول أيضًا في دعاء دخول شهر رمضان اللهم هذا الشهر الذي انزلت فيه القرآن وانزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه واعنا على قيامه.

-اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من ان أظلم أو أظلم.

-اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.

- اللهم إني أسألك فيه مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم.

- اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين.

- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

دعاء لشهر رمضان

دعاء لشهر رمضان لا يوجد دعاء مخصص لشهر رمضان ، لكن هناك الكثير من الأدعية التي يستحب قولها ، فهو شهر من الشهور الهجرية التي لها مكانة عظيمة لأن فيه نزل لقرآن الكريم وورد ذكره في القرآن الكريم وفرض صيامه على الأمة الإسلامية وروي وي بسند ضعيف حديث لاستقبال شهر رمضان المبارك، وهو: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُنا هؤلاء الكَلماتِ، إذا جاء رمضانُ، يقولُ: اللَّهمَّ سلِّمْني لرمضانَ، وسَلِّمْ رمَضانَ لي، وتَسلَّمْه منِّي مُتقبَّلًا

- اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا رب العالمين.

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ. وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ.

اللّهم ارزقنا حُسن الصيام، وارزقنا حُسن القيام، وقرّبني فيه إلى مرضاتك، وارزقني الثبات عليها في هذا الشهر المبارك، وفي كل يوم يا رب العالمين. اللّهم أعني، اللّهم أعني، اللّهم أعني على طاعتك في هذا الشهر الفضيل، وأعطي قلبي وبدني القوّة والعزيمة. اللّهم قوةً من عندك، وصبراً على طاعتك وعبادتك حتى نفوز بالجنة وتنجينا من النار في هذا الشهر الفضيل.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها زكها انت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كذلك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللّهم إنك عفوٌ تحبُّ العفو فاعف عني وعن والداي وجميع من أحببت وجميع المسلمين والمسلمات في هذا الشهر العظيم يا رب العالمين.

- اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام وتلاوة القرآن.

-اللهم اجعل رمضان هذا العام شهر الفرح والسعادة لنا وشهر الانتصارات والهدايات لنا جميعًا واجعلنا فيه من الفائزين.

-دعاء دخول رمضان اللهم أهله اللهم اجعل صيامنا في رمضان صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين، وهب لنا فيه من اليسر والعافية ما يعيننا على طاعتك وحسن عبادتك إنك على كل شيء قدير.

-اللّهم بلغنا إياه، واجعلنا ممن صامه وقامه إيماناً واحتساباً. اللّهم اجعله شهر عزِّ للإسلام والمسلمين. اللّهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير في الدنيا والآخرة.

-اللهم إن شوقنا لشهرك رمضان المبارك قد زاد، فاللهم لا تحرمنا وكل أحبتنا من صيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه.

-اللهم بلغنا رمضان وأنت راضي عنا اللهم بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد وافتح لنا يا رب بابًا إلى الجنة لا يسد يا رب العالمين.

-دعاء دخول رمضان اللهم أهله علينا اللهم أهل علينا شهر رمضان المبارك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية.

-اللهم ارزقنا قبل شهر رمضان قلوبًا جديدة وتوبة سديدة وهمة وشديدة وأعمالًا صالحة عديدة.

وفي كلمات دعاء لشهر رمضان اللهم أهله اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وجنبنا فيه من هفواته وآثامه وارزقنا فيه من ذكرك الدائم بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم اجعلنا في شهر رمضان المبارك من المتوكلين عليك واجعلنا فيه من الفائزين لديك واجعلنا فيه من المقربين إليك يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات.