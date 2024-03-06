دعاء قدوم رمضان.. ردده مع الإقلاع عن الذنوب والمعاصي

دعاء قدوم رمضان، هو أفضل شيء ممكن أن يدعوا به المسلم، بإخلاص ونية صادقة عند دخول شهر رمضان المبارك، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وعن كل ما يغضب الله- عز وجل-، وعلينا استغلال كل دقيقة تمر من هذا الشهر المبارك، في الدعاء، وحتى عند قدوم رمضان، علينا استقباله بالدعاء، الأمر الذي يعود علينا بالنفع والخير.

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء قدوم رمضان اللهم بلغنا رمضان من غير فراق لقريب ولا استمرارا لمرض حبيب اللهم بلغنا رمضان وأجعلنا فيه من عتقائك.

-اللهّم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله.

-اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان، ولا تجعلنا من عباد رمضان، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام يا الله . اللهّم بلغنا ليلة القدر، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا الله.

- اللهم بلغنا رمضان واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريج للهموم اشتقنا يا رمضان.

-ربي فرج همومنا أرح قلوبنا قبل قدوم رمضان و اشرح لنا صدرونا اللهم إني أسألك حسن الخاتمة و الثبات عند السؤال.

- اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير ويحسن حالنا، ويطهر أنفسنا ويهذب أرواحنا، اللهم اعتق رقابنا فيه من النار وارزقنا الجنة من باب الريان.

-اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.

- اللهم اشفنا بالنوم اليسير وارزقنا السهر الطويل في طاعتك ورضاك . اللهم اجعلنا من المرحومين في أوله، والمغمور لهم في أوسطه، ومن العتقاء من النار في آخره يا ارحم

-اللهم بلغنا وتب علينا واشف امراض قلوبنا وردنا اليك واسعدنا بك واجعلنا فيه من الفائزين الذين احسنوا استغلاله وثبتنا بعده يا رب العالمين.

- اللهم مع استقبال شهر رمضان، بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوة لا ترد، وأفتح لنا بابًا إلى‏‎‏‎ الجنة لا يسد، واللهم بلغنا رمضان.



دعاء حلول رمضان

من الأدعية المستحبة والمفضلة والتي وردت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند حلول شهر رمضان هو دعاء رؤية الهلال كما أن هذه الكلمات يستحب أن يقولها المسلم مع رؤية كل هلال شهر عربي وهي اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.

ونقول أيضًا في دعاء حلول رمضان اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والطمأنينة وراحة البال وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن.

-اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا ارحم الراحمين.

-اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين

- اللهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيِه على الإسلام، ومَن توفَّيتَه منا فتوَفَّهُ على الإيمان.

أيام ويهل علينا اجمل 30 يوم في السنة ونقول في دعاء حلول رمضان اقبل يا رمضان فنحن في اشد الانتظار فوالله قلوبنا هلكت نحتاج الى طمأنينة ايامك اقبل يا رمضان اقبل يا تاج الازمان اقبل يا بهجة نفسى وابعث في الانحاء اريجا ينعش الروح الولهانة لك اقبل يا رمضان، اللهم بلغنا رمضان .

اللهم بلغنا تمام الأشياء تحقق الأحلام سماع صوت التراويح طيب العيش تيسير الصعوبات تسخير الكون و الحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية.

يا رب ونحن على مشارف قدوم رمضان ربنا لا تحرمنا من أمنية بلوغه اللهم فرح قلوبنا وانر دروبنا وهب لنا سعادة تذهب أحزاننا وهمومنا.

-اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ مَن واليتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليت.

- اللهم انفَعْني فيه بما علَّمتَني، وعلِّمني ما ينفعني، وزِدْني علمًا. اللهم اهدِني فيه وسدِّدْني

- اللهم اقسِمْ لنا مِن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتَك، ومِن اليقين ما تهوِّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرَنا على مَن ظلمنا، وانصرنا على مَن عادانا، ولا تجعل مصيبتَنا في دِيننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلَغ علمنا، ولا تسلِّط علينا مَن لا يرحمنا.

-اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه بلوغ رحمه ومغفره وعتق من النار.

-اللهم بلغنا رمضان نحن و والدينا وكل من نحب دون أن نفقد أو نفقد، اللهم بلغنا إياه ونحن بأحسن حال وأعنا اللهم على الصيام والقيام وتقبل مننا صالح الاعمال.

مع قدوم شهر الرحمة والغفران والعتق من النار أسألك اللهم أن تبارك لنا في شعبان وتبلغنا رمضان ونحن في أتم صحة وعافية.

-اسأل الله رب الأرض والسماوات أن يغفر لنا ولكم الزلات وأن يفرحنا بما هو ات ويبلغنا شهر الخير والعتق والحسنات بصحة وعافية ومسرات.

اقبل رمضان اللهم اجعلنا من مِن يصومهُ ويقومه واشملنا برحمتك وعفوك والعتق من نيرانك وارحم من كانوا بالأمس معنا واليوم هم بجوارك اسكنهم فسيح جنانك واغفر لنا وتب علينا وارحمنا برحمتك يا رحيم.

-اللهم بلغنا رمضان وانت راضي عنا اللهم اجعل قدوم رمضان مفتاح خير على الامه العربية والإسلامية.



دعاء الصائم

دعاء الصائم ورد في حديث شريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: (ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله) رواه أبو داود.

وإذا أفطر المسلم وكان في إفطار عند أحد الأقارب والأصدقاء عليه أن يردد هذه الكلمات عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم: “أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ“. رواه أحمد.

- اللهم إني أسألك فيه مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم.

-اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى.

- اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال قائمين، وبالقسط قائمين، وبالأعمال مخلصين، وعن النار مزحزَحين، وفي الجنان مخلَّدين، وإلى حوض نبيك واردين، وإلى وجهك ناظرين، وعلى الصراط عابرين

- اللهم انى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم ات نفسى تقواها زكها انت خير من زكاها انك وليها ومولاه االلهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع.

اللهم يا قاضى الحاجات و يا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين يا الله ، يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليلة المباركة ، وألطف بنا في هذه الليلة المباركة، وأجرنا من النار في هذه الليلة المباركة، وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليلة المباركة يا الله .