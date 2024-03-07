بعد تحرير الصرف| هل ترتفع أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة؟.. برلماني يعلق

أسعار السلع الغذائية 2024 .. بعد حالة من العشوائية سادت السوق خلال الفترة الماضية من خلال المضاربات بين تجار السوق السوداء على العملة، قرر البنك المركزي توحيد سعر صرف الجنيه و رفع أسعار الفائدة في السوق المصري.

و اعتبر النواب، أن قرارات البنك المركزي التى اتخذها أمس خلال اجتماع استثنائي ، بمثابة خطوة داعمة وقوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ، فضلا على أنها تراعي الواقع فنزيف الدولار وضخه في الأسواق كما كان طوال السنوات الماضية يتعرض لمضاربات ترفع سعره على غير الحقيقة.

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وهنا يتساءل ملايين المواطنين في الشارع المصري ، عن تأثير قرار توحيد سعر الصرف على أسعار السلع الغذائية والمنتجات، وهل توحيد سعر الصرف يتسبب في ارتفاع أسعار السلع أم لا؟.



أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن توحيد سعر الصرف بالبنوك من شأنه أن ينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، فضلا عن الانخفاض التدريجي لنسب التضخم خلال الأسابيع المقبلة.

و أشار يحيي في خاصة لـ «صدى البلد»إلى أن أسعار السلع الاستراتيجية والمنتجات الغذائية لن تشهد ارتفاعا آخر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن السلع الموجودة بالأسواق تم استيرادها على سعر السوق الموازية وليس سعر الصرف الرسمي.

انخفاض أسعار السلع

كما توقع عضو البرلمان انخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة ، لاسيما بعد صفقة رأس الحكمة التاريخية والتى أتت بثمارها في كثير من المجالات ، مؤكدا أن هذه الصفقة ستسهم في خلق مناخ مناسب للاستثمار وتوفير السلع بأسعار مخفضة .