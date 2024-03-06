استعدادا لرمضان.. الجزائر تقيم أسواقا في الساحات العامة لمواجهة ارتفاع الأسعار

ذكرت صحيفة النهار الجزائرية، أن الحكومة الجزائرية قامت بنصب خيام عملاقة في الساحات العامة تُعرض فيها مختلف السلع الغذائية، وذلك في ظل سياسة الحكومة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان.

وبحسب الصحيفة المحلية، تم نصب خيام عملاقة في الساحات العامة تُعرض فيها مختلف السلع الغذائية وغيرها بأسعار مقبولة تُمكّن المستهلكين من اقتناء مستلزماتهم في رمضان.

وقامت محافظة ولاية الجزائر بإنشاء 21 سوقاً محليّة في 14 مدينة تحسباً لشهر رمضان، وذلك بناء على قرار من وزارة التجارة.

وتشهد أسعار مختلف المنتجات، خاصة الغذائية ومنها كالخضار والفواكه واللحوم، ارتفاعاً كبيراً قبيل وخلال رمضان، وهو ما يؤرق الجزائريين.