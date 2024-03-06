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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا لرمضان.. الجزائر تقيم أسواقا في الساحات العامة لمواجهة ارتفاع الأسعار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة النهار الجزائرية، أن الحكومة الجزائرية قامت بنصب خيام عملاقة في الساحات العامة تُعرض فيها مختلف السلع الغذائية، وذلك في ظل سياسة الحكومة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار في شهر رمضان.

وبحسب الصحيفة المحلية، تم نصب خيام عملاقة في الساحات العامة تُعرض فيها مختلف السلع الغذائية وغيرها بأسعار مقبولة تُمكّن المستهلكين من اقتناء مستلزماتهم في رمضان.

وقامت محافظة ولاية الجزائر بإنشاء 21 سوقاً محليّة في 14 مدينة تحسباً لشهر رمضان، وذلك بناء على قرار من وزارة التجارة.

وتشهد أسعار مختلف المنتجات، خاصة الغذائية ومنها كالخضار والفواكه واللحوم، ارتفاعاً كبيراً قبيل وخلال رمضان، وهو ما يؤرق الجزائريين.

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