الصين تدعم عضوية كاملة لـ فلسطين في الأمم المتحدة

أعلنت الصين دعمها لعضوية "كاملة" لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واصفة الحرب في قطاع غزة بأنها “وصمة عار على العالم المتحضر”.

وانتقد وزير الخارجية الصيني بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلًا: "لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين".