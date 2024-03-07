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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تثقيفية بجامعة طيبة التكنولوجية بالتعاون مع بنك مصر

صدى البلد

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، بالتعاون مع بنك مصر قطاع الشمول المالي، ندوة تثقيفية حول الشمول المالي والتنمية المستدامة، حاضرت فيها الدكتورة ليلى البسيوني، رئيس التثقيف المالي والنظم الايكولوجية ببنك مصر، وذلك في إطار ما تقوم به جامعة طيبة التكنولوجية، لتثقيف وتوعية طلابها في شتى المجالات والأنشطة، وتزويدهم بمختلف المعارف.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

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تناولت الندوة عرض بعض المصطلحات المتعلقة بالمعلومات المالية وقطاع الشمول المالي، مع توضيح بعض المفاهيم بهدف نشر الثقافة المالية، والتي تشمل الادخار والتمويل والاستثمار وريادة الأعمال، ونشر الوعي بالأساليب الحديثة للمعاملات المالية، وأساليب حماية المدخرات وأمن المعلومات.

كما تناولت الندوة، تقديم منتجات وخدمات البنك للطلاب والعاملين بالكلية مثل حساب توفير الشباب (Go Card) بطاقة تحويل المرتبات - حساب، بطاقة ميزة، المحفظة الإلكترونية، الإنترنت البنكي، رابط دفع إلكتروني كارت إبداع، وكذلك عقد مسابقات وأنشطة للطلاب والطالبات بمختلف البرامج؛ لنشر الثقافة المالية وريادة الأعمال وتقديم الهدايا المناسبة.

وتخلل الندوة طرح مبادرة "جنب البيت" من محافظة الأقصر بالتعاون مع جامعة طيبة التكنولوجية ومكتبة مصر العامة المنتقلة؛ لتدريب السيدات على الحرف اليدوية بمختلف أنواعها لخلق مصدر دخل ثابت، وهو ما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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الأقصر التثقيف المالي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الأقصر جامعة طيبة التكنولوجية جامعة طيبة

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