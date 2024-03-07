مصدر رفيع المستوى: وفد حماس يغادر القاهرة واستئناف مفاوضات الهدنة الأسبوع المقبل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مصدر رفيع المستوى، أن وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور حول الهدنة وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.

وأضاف أن المشاورات مستمرة بين كل الأطراف للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك.