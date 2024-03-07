حماس تكشف شروطها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

أكد باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، أن الحركة ليست لها مطالب إعجازية من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، وإنها "تُظهر مرونة كبيرة فيما يتعلق بموضوع صفقة تبادل الأسرى إذا وافق العدو على شروطها.

وقال في تصريحات له: "لكن المشكلة تكمن في شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن ورائه الإدارة الأمريكية.

وأضاف: نتحدث عن وقف إطلاق النار وليس تهدئة إنسانية كما تريد الإدارة الأمريكية، ونحن نتحدث عن الحق في انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونحن نتحدث عن عودة النازحين إلى بيوتهم" التي نزحوا منها.



واختتم تصريحاته قائلاً: مطالب الحركة طبيعية جدًا ومنطقية، وعلى العكس فمن المفترض أن تكون المطالب أشد بكثير، والأصل أن يعاقب الاحتلال على ما ارتكبه من مجازر وجرائم بحق شعبنا وما دمره من بنية تحتية" والشيء الثاني أن "حماس أكدت أيضا أنه يمكن أن تُظهر مرونة كبيرة في ما يتعلق بموضوع صفقة تبادل الأسرى إذا وافق العدو على هذه الشروط".