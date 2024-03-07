الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية نهاراً.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية مستقرة اليوم في معظم محافظات الجمهورية، وقيم الحرارة حول المعدلات الطبيعية في وقت النهار بكل المحافظات، مشيرةً إلى أن الفارق بين القيم الصغرى والعظمى يصل إلى 12 درجة مئوية في بعض المحافظات.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل 22 درجة مئوية نهارا، إذ تتأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة، لافتةً إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والأمطار تكون على فترات متقطعة من اليوم.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «الأجواء في فترة النهار شتوية دافئة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائلة للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومائلة للحراة على جنوب الصعيد في فترة الظهيرة تحديدا».