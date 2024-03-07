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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إزالة 28 حالة تعدٍ على مساحة 3429 مترا بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت 24 فبراير وتستمر حتي 15 مارس الجاري. 

وأشارت إلى التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

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وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز، عن إزالة 28 حالة تعدٍ بإجمالى مساحة بلغت 3429 مترا عبارة عن 8 حالات تعدي بمساحة 1469 م2 بشبراخيت ، و3 حالات تعدٍ على أراضي املاك دولة بمساحة 900 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بقرية الصفا والمروة بقرى الخريجين بوادى النطرون و3 حالات تعدٍ بمساحة 400 م بقريتي الحدين وكفر زيادة بكوم حمادة و3 حالات تعدٍ بمساحة 300 م2 عبارة عن أساسات بالحجارة البيضاء ومباني بالطوب الأحمر بمركز إدكو و10 حالات تعدٍ على أملاك الصرف والأراضي الزراعية بمساحة 260 م2 بنطاق قريتي أرمانيا والنبيرة بإيتاى البارود وحالة تعدٍ بمساحة 100 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن شدات خشبية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.

البحيرة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة الموجه الـ 22 لإزالة التعديات أملاك وأراضي الدولة مراكز المحافظة نائب محافظ البحيرة

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