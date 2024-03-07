رفع 370 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز في البحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

أسفرت الحملات عن رفع 370 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك، عبارة عن 285 حالة بدمنهور و75 حالة بالدلنجات و10 حالات بأبو حمص، بالإضافة لتحرير 5 محاضر إشغال طريق.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.