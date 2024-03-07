الوحدات المحلية بالبحيرة تتسلم 10678 شجرة

قامت الوحدات المحلية بمركزى شبراخيت و أبو حمص باستلام 10678 شجرة مثمرة وغير مثمرة عبارة عن 2678 شجرة بمركز شبراخيت ، 8000 شجرة بمركز أبو حمص وذلك تمهيداً لزراعتهم بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتؤكد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

ياتى ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030.

ذلك إستمراراً لمتابعة مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.