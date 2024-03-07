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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط طن سكر قبل التصرف فيه بشكل غير قانوني

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال  وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

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رفع 370 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز في البحيرة

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إزالة 28 حالة تعدٍ على مساحة 3429 مترا بالبحيرة

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط طن سكر لدي تاجر تمويني والمخصص بيعه بالبطاقات التموينية يقوم ببيعه بمبلغ 60 جنيهاً للكيس الواحد علمًا بأن السعر الرسمي المدون عليه هو 27 جنيه، حيث تم مصادرة الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

البحيرة الحملات التموينية التموين والتجارة الداخلية البطاقات التموينية تموين البحيرة تكثيف الحملات التموينية

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