تفاصيل خطيرة.. هل حاولت روسيا اغتيال زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني؟

كشف مسئول أوكراني اليوم الخميس، عن تفاصيل خطيرة بشأن مخطط روسي كان يهدف في النهاية إلى اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية إيهور جوفكفا، إنه لا يمكن استبعاد أن الضربة الصاروخية الروسية على ميناء أوديسا أمس الأربعاء 6 مارس 2024 استهدفت وفدي فولوديمير زيلينسكي أو رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأضاف نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، "لقد كان بالفعل على بعد أقل من 500 متر منا، ماذا كان يعني ذلك؟ لا يمكنك استبعاد أنه كان موجهاً إلى وفد رئيسي أو وفد الضيف الأجنبي".

وبحسب جوفكفا، تم إطلاق الصاروخ من شبه جزيرة القرم، واستغرق الصاروخ أقل من ثلاث دقائق للوصول إلى الهدف، وهو موقع ميناء أوديسا.

وكان زيلينسكي وميتسوتاكيس يتفقدان ممر تصدير الحبوب الأوكراني في ميناء البحر الأسود عندما أصاب الصاروخ البنية التحتية للميناء.