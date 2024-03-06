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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منشأة للقوارب المسيرة.. بيان عاجل لـ روسيا بشأن قصف ميناء أوديسا

قصف صاروخي
قصف صاروخي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نفذت ضربة صاروخية عالية الدقة على منشأة للقوارب المسيرة في منطقة الميناء الصناعي في أوديسا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن بيان لوزارة الدفاع الروسية: "في الساعة 11:40 بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الروسية ضربة صاروخية عالية الدقة على منشأة (هنغار) للقوارب المسيرة في منطقة الميناء الصناعي في أوديسا، حيث كان يجري الإعداد للاستخدام القتالي لتلك القوارب المسيرة".

وأضاف البيان أنه تم تحقيق هدف الضربة، وتم إصابة الهدف المحدد.

وكانت انفجارات دوت في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، خلال زيارة قام بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المدينة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال زيلينسكي وميتسوتاكيس “سمعنا أصوات صفارات الإنذار والانفجارات التي وقعت بالقرب منا. 

وأوضح ميتسوتاكيس: "لم يكن لدينا الوقت للوصول إلى ملجأ"، مضيفًا: "أنها تجربة صادمة للغاية... إنه أمر مختلف حقًا أن تقرأ عن الحرب في الصحف، وأن تسمعها بأذنيك، أو تراها بأم عينيك".

فيما أكد زيلينسكي أن الغارة خلفت "قتلى وجرحى" لكن ليس لديه أرقام.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية، أنه لقى 5 أشخاص مصرعهم جراء هجوم روسي على البنية التحتية لميناء أوديسا.

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