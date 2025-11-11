قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اصطفاف المواطنين في طابور للرجال وآخر للسيدات أمام لجان الاقتراع بالجيزة
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
أخبار البلد

مصر تعلن كشفا أثريا جديدا داخل هرم خوفو في 2026

الأهرامات
الأهرامات
محمد الاسكندرانى

قال زاهى حواس، عالم الأثار الشهير، إن مصر ستعلن عن كشف أثري جديد داخل هرم خوفو في 2026، مؤكدا أنه كشف عظيم وسيكتب فصلاً جديداً في التاريخ المصري القديم.

وأوضح حواس، في تصريحات سابقة له، أن الكشف الأثري الجديد في هرم خوفو عبارة عن ممر جديد بطول 30 متراً رصد بأجهزة متقدمة.

والتقى عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك خلال افتتاحه فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وشهد اللقاء، الذي يأتي احتفالًا بالثقافة والمعرفة، تقدم الدكتور زاهي حواس، هدية استثنائية لحاكم الشارقة، وهي "أعظم كتاب كُتب عن الآثار المصرية"، الذي أطلق عليه الدكتور حواس لقب "زعامة العلماء رقم واحد".

ويعتبر الكتاب المقدم "أعظم كتاب كُتب عن الآثار المصرية"، ويزن 18 كيلوجرامًا.

واستمع الدكتور سلطان القاسمي إلى شرح مفصل من الدكتور زاهي حواس حول محتوى الكتاب وأهميته والجهد المبذول في إعداده.

حضر مراسم تقديم الكتاب المصور الإيطالي الشهير، ساندروا فانيتي، الذي شارك في إنجاز هذا العمل الفني والعلمي الضخم.

يُعد هذا اللقاء وتبادل الكتب القيمة تأكيدًا على الروابط الثقافية والعلمية بين الحضارة المصرية العريقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإبرازًا لدور معرض الشارقة الدولي للكتاب كمنصة عالمية للعلماء والمثقفين.

زاهى حواس كشف أثري جديد هرم خوفو الآثار المصرية

