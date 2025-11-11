قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
حوادث

قاموا بتمويل الإرهاب.. محاكمة خلية داعش مدينة نصر بعد قليل

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، جلسة محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 18600 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، بخلية داعش مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2019، وحتى 26 أكتوبر 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، والتي أُسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين من الثاني وحتى السابع بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وُجه للمتهمين الأول والثامن اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر المستشار وجدى عبد المنعم محاكمة 8 متهمين جنايات أول مدينة نصر خلية داعش مدينة نصر

