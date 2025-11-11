قاموا بتمويل الإرهاب.. محاكمة خلية داعش مدينة نصر بعد قليل

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، جلسة محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 18600 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، بخلية داعش مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2019، وحتى 26 أكتوبر 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، والتي أُسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين من الثاني وحتى السابع بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وُجه للمتهمين الأول والثامن اتهامات بتمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.