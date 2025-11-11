خطة تنظيمية متكاملة أمام لجان الجيزة لتسهيل حركة الناخبين| بالصور

شهدت لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة صباح اليوم انتظاما ملحوظا في عمل المنظمين والمشرفين أمام المقار الانتخابية، حيث تم توزيعهم منذ الساعات الأولى من الصباح وفق خطة محكمة لضمان سهولة حركة الناخبين وسير العملية الانتخابية بسلاسة.

ووقف المنظمون عند مداخل اللجان ومخارجها لتنظيم طوابير الناخبين وتوجيههم إلى أماكنهم المخصصة، وقاموا أيضا بشرح الإجراءات الأمنية والتعليمات الانتخابية بدقة، لجميع الناخبين، خاصة كبار السن، كما انتشر المتطوعون والعاملون على امتداد محيط اللجان لتقديم المساعدة لـ كبار السن وذوي الهمم، والحفاظ على الانسيابية والنظام داخل وخارج المقرات الانتخابية.

وبدأ منذ التاسعة صباحا، التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعدا بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين 1281 مرشحا بالمرحلة الأولى

