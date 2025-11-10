إقبال متواصل من الناخبين بالجيزة في ختام اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025

تواصل الناخبون على مدار الساعة الأخيرة من اليوم الأول في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الجيزة، التوافد على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم قبل إغلاق الصناديق، وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

وشهدت لجنة مدرسة محمد كريم الابتدائية بالجيزة حضور متزايد من المواطنين، في مشهد يعكس وعي الناخبين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والمساهمة في رسم مستقبل البلاد من خلال صناديق الاقتراع.

وجرت عملية التصويت بإشراف كامل من الجهات المعنية، مع التزام القائمين على اللجان بتنظيم دخول الناخبين وتسهيل الإجراءات لضمان سير الانتخابات بسلاسة حتى نهاية اليوم.

يذكر أن المرحلة الأولى من الانتخابات تقام في 14 محافظة من بينها الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، ويشارك فيها نحو 35 مليون مواطن عبر 5606 لجنة فرعية.

ويتنافس المرشحون خلال هذه المرحلة على 285 مقعدا داخل مجلس النواب، منها 142 مقعدًا بنظام القوائم، و143 مقعدًا بالنظام الفردي في مختلف الدوائر الانتخابية.