الوطنية للانتخابات تعلن فتح جميع اللجان عدا 3 بالجيزة و3 بإدفو وأسوان وبنى سويف

قال القاضي أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، إنه تم فتح كافة اللجان الانتخابية باليوم الثاني من التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب عدا لجنة في إدفو و3 لجان في الجيزة ولجنة في أسوان وأخرى في بني سويف، وسنتابع حتى فتح جميع اللجان.

قال القاضي أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة العمليات المركزية، إنه لم يتم إغلاق اللجان باليوم الثاني إلا بعد انتهاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وتمكين أي ناخب متواجد بجمعية الانتخاب من التصويت حتي بعد انتهاء الموعد المحدد لغلق اللجان.

وأوضح إن الإقبال علي اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس النواب يرجع للطبيعة الخاصة لهذه الانتخابات، وبقوة كل مرشح والداعمين له بدائرته بالإضافة إلي توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف بنداري أن الهيئة أتاحت للقضاة رؤساء اللجان الانتخابية طلب بطاقات اقتراع إضافية في الدوائر التي تشهد كثافات من المواطنين.