ثاني أيام التصويت.. اللواء كمال الدالي يتابع سير الانتخابات بالجيزة والدقي والعجوزة

قام اللواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة والمرشح عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، صباح اليوم، بجولة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية مع بدء فتح لجان الاقتراع في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب.

وتفقد اللواء كمال الدالي عدداً من اللجان الانتخابية في مناطق مختلفة بالدائرة، للاطمئنان على انتظام عملية التصويت وسهولة الإجراءات أمام الناخبين، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأكد أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة أن مشاركة المواطنين في الانتخابات تعكس وعيهم الوطني وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، مشيراً إلى أن الحزب يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة العملية الانتخابية في مختلف أنحاء المحافظة لضمان سيرها في أجواء من الانضباط والشفافية.

انطلاق الانتخابات

وانطلقت صباح أمس الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.