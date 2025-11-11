قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة الأهلي وسموحة فى نهائى كأس السوبر المصري لليد

يد الأهلي
يد الأهلي

يلتقى فريقا اليد بالنادي الأهلي وسموحة فى السادسة مساء غد، الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على صالة استاد خليفة بن زايد في مدينة العين في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد 2025.

وكانت الشركة المتحدة للرياضة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” عن استضافة نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار  “من مصر إلى العالم.. نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد NBE في الإمارات”.

يتعاون في تنظيم بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد كل من الشركة المتحدة للرياضة والاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد، حيث تُعد هذه الشراكة خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين.

يسعى المشتركون إلى تقديم مباراة رائعة تظهر مستوى عالٍ من المنافسة، كما تهدف هذه البطولة إلى تعزيز شعبية كرة اليد في المنطقة.

وستقام المباراة النهائية بين فريق الأهلي ونظيره سموحة على صالة استاد خليفة بن زايد في مدينة العين، بحيث تتسع هذه الصالة لحوالي 2000 مشجع.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة يوم 12 نوفمبر الجاري في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الإمارات.

ويترقب الجميع أجواء المنافسة المثيرة في هذا اللقاء المرتقب.

وتأهل فريق الأهلي إلى النهائي بعد فوزه الكبير على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي، بينما نجح سموحة في إقصاء الزمالك بفوز مثير 29-28.

ويعتبر هذا النهائي فرصة رائعة للأهلي للدفاع عن لقبه، بينما يسعى سموحة إلى تقديم أداء قوي وتحقيق البطولة، ما يضيف لمسة من الحماس إلى الأجواء الرياضية في الإمارات.

الأهلي سموحة مدينة العين نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد 2025 كأس السوبر المصري الإمارات

