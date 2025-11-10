قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر.. نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة تعرضك للحبس 5 سنوات
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025
رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين
ترامب يسجّل سابقة تاريخية بحضوره مباراة بدوري كرة القدم.. فيديو
متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها
الشرع: سوريا حققت إنجازات دبلوماسية ملموسة خلال 11 شهرا
يزيد الرزق وينجيك من أعدائك.. النبي أوصى بهذا العمل
يحملان مئات الركاب.. غرق قارب للمهاجرين وفقدان آخر قبالة سواحل ماليزيا
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثتا الأهلي وسموحة تتجه إلى الإمارات استعدادا لنهائي السوبر المصري لكرة اليد

يد الاهلي
يد الاهلي
رباب الهواري

تغادر بعثتا فريقي الأهلي وسموحة لكرة اليد اليوم الإثنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا لخوض مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد المقرر إقامتها يوم 12 نوفمبر الجاري.

موعد ومكان اللقاء المرتقب

من المقرر أن تُقام المواجهة النهائية بين الأهلي وسموحة على صالة استاد خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية، التي تتسع لنحو 2000 مشجع. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وينتظر عشاق كرة اليد المصرية والعربية هذه المواجهة المثيرة التي تجمع بين النادي الأهلي حامل اللقب وخصمه سموحة الطموح، وسط أجواء جماهيرية حماسية يتوقع أن تضفي طابعًا خاصًا على النهائي.
 

مشوار الأهلي إلى النهائي

نجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي في حجز مقعده بالنهائي بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في لقاء نصف النهائي الذي أُقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم لاعبو الأهلي أداءً قويًا ومتوازنًا، بفضل تألق الخط الخلفي وحارس المرمى الذي ساهم في حسم المباراة مبكرًا، ليؤكد الفريق الأحمر جاهزيته للدفاع عن لقبه بكل قوة.

سموحة يطيح بالزمالك في مواجهة مثيرة

في المقابل، حقق فريق سموحة مفاجأة كبرى بإقصائه الزمالك بعد مباراة مثيرة انتهت بفوزه 29-28، ليضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي منتظر.

وأشاد المتابعون بالأداء القوي للاعبي سموحة، الذين أظهروا روحًا قتالية عالية وإصرارًا على بلوغ النهائي التاريخي أمام حامل اللقب.

أجواء حماسية تنتظر النهائي

تتجه الأنظار الآن إلى العين الإماراتية، حيث سيتجدد الصدام بين الفريقين في أجواء مليئة بالحماس والإثارة، في مباراة يسعى فيها الأهلي لتأكيد تفوقه، بينما يطمح سموحة لتحقيق إنجاز غير مسبوق والتتويج بأول ألقابه في كأس السوبر المصري لكرة اليد


 

يد الاهلي الاهلي سموحة كرة اليد سوبر اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

الأهلي والزمالك

أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

مي عمر ودينا الشربيني

مي عمر ودينا الشربيني تتبادلان إلغاء المتابعة على إنستجرام

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تنظم اليوم الترفيهي لـ ذوي الإعاقة| صور

حملة أمنية

لفحص التراخيص وضبط المخالفات.. حملة أمنية موسعة في حلوان| صور

مشرحة

ضبط المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك فى شارع بقنا

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد