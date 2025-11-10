بعثتا الأهلي وسموحة تتجه إلى الإمارات استعدادا لنهائي السوبر المصري لكرة اليد

تغادر بعثتا فريقي الأهلي وسموحة لكرة اليد اليوم الإثنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا لخوض مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد المقرر إقامتها يوم 12 نوفمبر الجاري.

موعد ومكان اللقاء المرتقب

من المقرر أن تُقام المواجهة النهائية بين الأهلي وسموحة على صالة استاد خليفة بن زايد بمدينة العين الإماراتية، التي تتسع لنحو 2000 مشجع. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وينتظر عشاق كرة اليد المصرية والعربية هذه المواجهة المثيرة التي تجمع بين النادي الأهلي حامل اللقب وخصمه سموحة الطموح، وسط أجواء جماهيرية حماسية يتوقع أن تضفي طابعًا خاصًا على النهائي.



مشوار الأهلي إلى النهائي

نجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي في حجز مقعده بالنهائي بعد فوزه المستحق على سبورتنج بنتيجة 29-22 في لقاء نصف النهائي الذي أُقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم لاعبو الأهلي أداءً قويًا ومتوازنًا، بفضل تألق الخط الخلفي وحارس المرمى الذي ساهم في حسم المباراة مبكرًا، ليؤكد الفريق الأحمر جاهزيته للدفاع عن لقبه بكل قوة.

سموحة يطيح بالزمالك في مواجهة مثيرة

في المقابل، حقق فريق سموحة مفاجأة كبرى بإقصائه الزمالك بعد مباراة مثيرة انتهت بفوزه 29-28، ليضرب موعدًا مع الأهلي في نهائي منتظر.

وأشاد المتابعون بالأداء القوي للاعبي سموحة، الذين أظهروا روحًا قتالية عالية وإصرارًا على بلوغ النهائي التاريخي أمام حامل اللقب.

أجواء حماسية تنتظر النهائي

تتجه الأنظار الآن إلى العين الإماراتية، حيث سيتجدد الصدام بين الفريقين في أجواء مليئة بالحماس والإثارة، في مباراة يسعى فيها الأهلي لتأكيد تفوقه، بينما يطمح سموحة لتحقيق إنجاز غير مسبوق والتتويج بأول ألقابه في كأس السوبر المصري لكرة اليد



