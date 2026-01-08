أبو الدهب: مباراة كوت ديفوار الأصعب للمنتخب.. ومصطفى محمد لا غنى عنه

تحدَثَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق عن مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الإيفواري في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN:



مباراة كوت ديفوار المقبلة هي الأصعب للمنتخب الوطني في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية ، وفي حالة تخطي عقبة الأفيال ، سيصبح الفراعنة على بعد خطوات قليلة من حصد اللقب القاري الغائب منذ 2010.

وأضاف: المنتخب الإيفواري يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى ، وهو حامل اللقب وبالتأكيد سيلعب على الدفاع عن لقبه ، وبالتالي فإن مواجهته ستكون صعبة للغاية وبمثابة نهائي مبكر لبطولة أمم إفريقيا.

وتابع: أتمنى مشاركة مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني أمام كوت ديفوار مع الاعتماد على عمر مرموش في مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب محمود حسن تريزيجيه.