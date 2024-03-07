البرهان يبحث مع السفير الروسي بالسودان تعاون البلدين في كافة المجالات

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس بالسفير الروسي في الخرطوم أندري تشير، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس السيادة السوداني، تناول اللقاء العلاقات المشتركة بين السودان وروسيا فى كافة المجالات، وأكد البرهان على أهمية تعزيز العلاقات وتطوير آفاق التعاون بين البلدين.

وأكد السفير الروسي عزم بلاده على تعزيز العلاقات ودفعها فى المجالات كافة وتطوير آفاق التعاون المشترك مع السودان، معرباً عن أمله بأن تتحقق تطلعات شعب السودان في إرساء الاستقرار والأمن والسلام.