السجن 15 عاما لـ شخص أطلق النار على طالب فأفقده بصره بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط ، شخصا ، بالسجن 15 عاما ، أفقد طالب بصر عينه اليمنى بعد أن أطلق صوبه أعيرة نارية في مشاجرة بقرية أولاد محمد بمركز الغنايم.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا ، و أحمد محمد نصر ، وأمانة سر صلاح تمام .



تعود وقائع القضية 198 لسنة 2023 جنايات مركز الغنايم إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بوقوع مشاجرة بقرية أولاد محمد ووجود مصاب وتم نقله إلى مستشفى الغنايم المركزي .



وتوصلت تحريات الملازم أول عبد الحكيم أحمد معاون مباحث مركز شرطة الغنايم إلى وقوع مشاجرة بقرية أولاد محمد بين المتهم " عثمان . أ . ح " والمجني عليه " حسين . م . ك " 21 عاما طالب " قام على إثرها المتهم بحمل سلاحا " فرد خرطوش " وأشهره بوجه المجني عليه وأطلق صوبه عيارا ناريا مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة " فقد الإبصار بعينه اليمنى " .



وأحال المستشار خالد محمد عبد الشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية ، المتهم ، إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث إصابة المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بان قام بإشهار سلاحا ناريا " فرد خرطوش " بوجه المجني عليه وأطلق صوبه عيارا ناريا فاحدث إصابته بعاهة مستديمة " افقده الإبصار بعينه اليمنى " مما يعد من الوجهة الطبية الشرعية بعاهة مستديمة تقدر بحوالي " 35% " .

وقام المتهم باستعراض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى المادي والمعنوي به بان أطلق عيارا ناريا وكان من شان ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر .