المشدد 10 سنوات لـ مؤذن لاتجاره في " الشابو " المخدر بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط ، مؤذن بمسجد بمديرية أوقاف أسيوط ، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة ميثامفيتامين " الشابو " المخدر بمركز صدفا .



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا، و أحمد محمد نصر ، وأمانة سر صلاح تمام .



تعود وقائع القضية رقم 5563 لسنة 2023 جنايات مركز صدفا إلى ورود معلومات للملازم أول حسام فتحي معاون مباحث مركز شرطة صدفا تفيد قيام " جاد . هـ .ا " 53 عاما ، مؤذن بمسجد بمديرية الأوقاف بأسيوط بالاتجار في المواد المخدرة بقرية البربا بمركز صدفا .



وبتقنين الإجراءات تمكن الملازم أول حسام فتحي معاون مباحث مركز شرطة صدفا من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مادة ميثامفيتامين " الشابو " وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار .



وكان المستشار خالد محمد عبد الشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لإحرازه بقصد الاتجار مادة ميثامفيتامين " الشابو " في غير الأحوال المصرح بها قانونيا .