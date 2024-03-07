متحدث الوزراء: نعكف على دراسة فرص استثمارية جديدة.. وعن رأس جميلة: تكهنات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة تدرس عددًا من العروض والصفقات لفُرص استثمارية كبرى جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أنه بمجرد إبرام صفقات جديدة، سيتم الإعلان عنها كما تم في صفقة رأس الحكمة.

وعن رأس جميلة، قال إن كل ما يثار في إطار تكهنات، ولا يوجد صفقة محددة في هذا الشأن ولكن هناك دراسات يتم بحثها استثماريًا ومنها رأس جميلة، وما يتردد يأتي في إطار التكهنات، وعندما يكون هناك اتفاق رسمي سيتم إعلانه، ولكنه حتى الآن لا يوجد اتفاق معلن.