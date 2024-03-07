متحدث الحكومة: متفائلون بإجراءات البنك المركزي .. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السلع التي تم الإفراج عنها اليوم تمثل أولوية بالنسبة للدولة، وهناك خطة لترشيد فاتورة الاستيراد من ناحية، ومن ناحية أخري، يجب العمل على تعميق الصناعة المحلية، واستبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن الحكومة تعطي الأولوية للإفراج عن السلع ذات الأولوية في الأسواق.



وذكر أن السلع المستوردة الأساسية التي تحظي بأولوية لدى الدولة المصرية، تبلغ قيمتها حوالى 2 مليار دولار، مضيفًا ان الرقم متغير من وقت لآخر.



وذكر أن الحكومة متفائلة بإجراءات البنك المركزي، مضيفًا:" الحكومة ملتزمة بإيقاف العمل بالمشروعات التي لا تتخطي نسبة إنجازها 70%".

